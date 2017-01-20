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يحيى عقيل لـ"الشرق": 50 عملية استهداف شهرياً للقوات الأمنية في سيناء

يحيى عقيل لـ"الشرق": 50 عملية استهداف شهرياً للقوات الأمنية في سيناء

محليات
بالفيديو والصور.. غانم المفتاح يحقق حلمه بأداء العمرة ماشياً على يديه

بالفيديو والصور.. غانم المفتاح يحقق حلمه بأداء العمرة ماشياً على يديه

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