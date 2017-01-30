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محليات
رئيس الوزراء يحضر احتفال قطر غاز بمرور 20 عاما على أول شحنة غاز مسال لليابان
حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاحتفال الذي أقامته قطر غاز بمناسبة مرور 20 عاما على توريد أول شحنة من الغاز الطبيعي القطري المسال إلى اليابان بفندق الفورسيزون مساء اليوم.
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أخبار عربية
بالصور .. انطلاق مهرجان "الجنادرية" برعاية الملك سلمان
انطلقت، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ31 من "مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة" في السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
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منوعات
مكالمات مجانية بين أمريكا والدول السبع المحظورة رداً على ترامب
أعلن تطبيق فايبر "Viber" الشهير عن توفير مكالمات مجانية غير محدودة بين الولايات المتحدة والدول السبع المتأثرة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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محليات
نقص حاد في اللحوم الأسترالية بالأسواق
تعاني جميع الملاحم في الدولة من نقص حاد في اللحوم الاسترالية المدعومة، حيث أصبحت كل ملحمة تحصل على خمس ذبائح فقط في اليوم بدلا من 20 ذبيحة.
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محليات
بالصور.. القوات المسلحة تحتفل بتخريج دورة القفز المظلي الحر بسيلين
احتفلت القوات المسلحة صباح، اليوم الأربعاء، بمنطقة سيلين بتخريج منسوبي الدورة التأسيسية الأولى للقفز الحر، التي أقيمت تحت رعاية سعادة د. خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع.
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محليات
قطر تنفي مشاركتها في حماية الرئيس التركي أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة
نفى مصدر مسؤول في المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، صحة ما تداولته مواقع إخبارية عن مشاركة قوات قطرية خاصة في حماية حياة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي.
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محليات
قيرغيزيا تعفي القطريين من التسجيل لمدة 60 يوماً من تاريخ دخولهم أراضيها
صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن حكومة قيرغيزيا أصدرت قراراً بتاريخ 19 ديسمبر 2016 تم بموجبه زيادة مدة إعفاء الأجانب الوافدين إلى جمهورية قيرغيزيا من تسجيل دخولهم للبلاد.
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أخبار عربية
الزياني يعرب عن قلقه من الهجوم على "الفرقاطة" السعودية بالبحر الأحمر
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن قلق دول المجلس البالغ من الهجوم الانتحاري الذي استهدف "فرقاطة".
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محليات
تشكيل فريق لتطوير آلية متابعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
بالصور .. انطلاق مهرجان "الجنادرية" برعاية الملك سلمان
مكالمات مجانية بين أمريكا والدول السبع المحظورة رداً على ترامب
قيرغيزيا تعفي القطريين من التسجيل لمدة 60 يوماً من تاريخ دخولهم أراضيها
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