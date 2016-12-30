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استقالات جماعية للكفاءات القطرية المتميزة بمعهد النور

استقالات جماعية للكفاءات القطرية المتميزة بمعهد النور

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ربط الكتروني بين إدارة الدفاع المدني والجهات الحكومية

ربط الكتروني بين إدارة الدفاع المدني والجهات الحكومية

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إعلان أسعار الوقود لشهر يناير
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إعلان أسعار الوقود لشهر يناير

سعودي ينقذ هندي من الإعدام بـ 1.3 مليون ريال
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سعودي ينقذ هندي من الإعدام بـ 1.3 مليون ريال

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