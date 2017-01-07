محليات
القرة داغي للشرق : الأمم المضطهدة لا يمكن أن تنجح في شؤونها الدينية والدنيوية

القرة داغي للشرق : الأمم المضطهدة لا يمكن أن تنجح في شؤونها الدينية والدنيوية

اقتصاد
القطرية: 40% خصومات على تذاكر السفر

القطرية: 40% خصومات على تذاكر السفر

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