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أخبار دولية
منفذ اعتداء باريس دخل فرنسا عن طريق دبي وقدم نفسه على أنه مصري
ذكر مصدر مطلع على التحقيق الجاري في الاعتداء الذي استهدف عسكريين، اليوم الجمعة، في باحة متحف اللوفر في باريس، أن المهاجم وصل إلى فرنسا في طائرة قادمة من دبي، وأنه قدم نفسه على أنه مصري في طلب تأشيرة الدخول.
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أخبار عربية
انتخابات حماس ..هنية مرشح لقيادة حماس خلفا لمشعل
إنطلقت في قطاع غزة اليوم، أولى مراحل الانتخابات الداخلية لحركة حماس التي ستفرز رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، بعد أن أنهى الرئيس الحالي خالد مشعل الفترة المحددة له، حيث ترأس قيادة الحركة لولايتين متتاليتين.
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أخبار دولية
ترامب بعد اعتداء اللوفر: فرنسا على الحافة مجددا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فرنسا أصبحت على الحافة مجدداً، في إشارة إلى اعتداء متحف اللوفر بالعاصمة باريس، الذي أطلق فيه جنود النار على شخص هاجمهم بسلاح أبيض، اليوم الجمعة.
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أخبار عربية
جريح واحتراق 4 سيارت بسقوط رافعة بدبي
أسفر سقوط رافعة من أعلى مبنى في شارع الشيخ زايد في دبي عن إصابة شخص واحد على الأقل وأضرار مادية اليوم. وذكرت مصادر محلية أن سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة تسببتا بسقوط الرافعة ما أدى إلى اشتعال النيران في سيارتين وتضرر اثنتين أخريين.
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أخبار دولية
أمريكا تحذر كوريا الشمالية من رد فعل "ساحق" إذا استخدمت أسلحة نووية
حذر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس كوريا الشمالية اليوم الجمعة، من رد فعل "حاسم وساحق" إذا اختارت بيونجيانج أن تستخدم الأسلحة النووية فيما طمأن كوريا الجنوبية بأن الدعم الأمريكي مستمر في نهاية زيارة استمرت يومين.
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محليات
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة لـ "الشرق": مشاريع بـ 60 مليون دولار بتمويل من قطر
قال مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في قطاع غزة باسل ناصر إن دولة قطر نفذت رزمة من المشاريع في مختلف محافظات القطاع بالتعاون والتنسيق مع برنامجه خلال العام المنصرم، موضحاً أن التكلفة الإجمالية للمشاريع بلغت 60 مليون دولار أمريكي.
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اقتصاد
قطاع البنوك يقود تعاملات الأسبوع وسهم إزدان الأكثر تداولاً
سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضًا بمقدار 419.35 نقطة، أو ما نسبته 3.82% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.570.41 نقطة.
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محليات
المريخي: الإسلام لا يعرف الإرهاب والتربية على الدين تخريج أجيال نافعة لوطنها
قال د. محمد حسن المريخي إن الشباب في كل أمة هم قوتها ومستقبلها فهم أثمن ما تملك الأمم وأغلى ما تحوي تؤثر فيها تصرفاتهم وأخلاقهم وثقافاتهم تأثيراً قوياً مباشراً سلباً أو إيجاباً ، لأنهم يدفعون عجلة التاريخ نحو أمل مشرق ومستقبل مضيئ ، أو يديرون عجلتها إلى الوراء جهلاً .
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منوعات
اكتشاف كنز أثرى بسلطنة عمان يعود للألفية الأولى قبل الميلاد
تم كشف كنز أثري يعد من أهم الاثار الحديثة بسلطنة عمان، يضم مجموعة من النحاسيات، تتكون من خمسة أقواس وحافظتي سهام، مصاحبتين لخناجر وفؤوس جميعها سليمة، على الرغم من مضي أكثر من 2600 عام عليها.
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محليات
قطر تستضيف مؤتمر حول حماية حقوق الأقليات 20 الجارى
تستضيف قطر ممثلة فى اللجنة الوطنية لحقوق لاانسان يوم 20 فبراير الجارى وعلى مدى يومين مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية".
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محليات
مشاركة قطرية مميزة في مهرجان الجنادرية بالسعودية
ويشارك في الجناح الذي يشرف عليه مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، التابع لوزارة الثقافة والرياضة، العديد من الجهات المعنية بالتراث في قطر. وتأتي المشاركة القطرية نظراً لأهمية المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، ولمكانته البارزة على خريطة الثقافة العربية والإسلامية، ودوره في إحياء التراث العربي الإسلامي، وتعزيز التواصل الثقافي العربي والإسلامي.
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أخبار دولية
ترامب: إيران تلعب بالنار.. ولن أكون بلطف أوباما
في تغريدة جديدة هي الثانية له خلال 24 ساعة هاجم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إيران وقال إنها "تلعب بالنار".
"القطرية" تطلق أطول رحلة في العالم
مزارعون يطالبون بسحب التراخيص من المزارع غير المنتجة
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بغزة لـ "الشرق": مشاريع بـ 60 مليون دولار بتمويل من قطر
اكتشاف كنز أثرى بسلطنة عمان يعود للألفية الأولى قبل الميلاد
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فيديوهات
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قطاع البنوك يقود تعاملات الأسبوع وسهم إزدان الأكثر تداولاً
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إسرائيل تعلن عن مخطط لبناء 2086 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
مشاركة قطرية مميزة في مهرجان الجنادرية بالسعودية
جريح واحتراق 4 سيارت بسقوط رافعة بدبي
انتخابات حماس ..هنية مرشح لقيادة حماس خلفا لمشعل
مقتل 9 من مليشيات الحوثي وصالح في اشتباكات مع الجيش اليمني بتعز
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