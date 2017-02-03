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الدوحة تشهد إطلاق النداء الأممي لدعم القدس وفلسطين

الدوحة تشهد إطلاق النداء الأممي لدعم القدس وفلسطين

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"بو سمرة" تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخ قطر

"بو سمرة" تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخ قطر

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