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محليات
برنامج أكاديمي لرعاية الرياضيين الموهوبين
وقعت جامعة قطر وثلاث من أبرز المؤسسات الرياضية بالدولة، وهي الاتحاد القطري لكرة القدم، ومؤسسة أسباير زون، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، مذكرة تفاهم اليوم،
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محليات
فائزون بالتميز العلمي: نقتدي بكلمة صاحب السمو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"
أعرب الطلبة الفائزون بجائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة للعام 2017، عن فخرهم واعتزازهم بالحصول على الجائزة التي تأتي تتويجا للجهود التي بذلوها في سبيل التميز والحصول على أرفع وسام تمنحه الدولة ممثلة في وزارة التعليم والتعليم العالي لأبنائها المتفوقين
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محليات
قبول البنين في بكالوريوس الصيدلة بجامعة قطر العام المقبل
أعلن الدكتور محمد دياب عميد كلية الصيدلة في جامعة قطر بدء الكلية في قبول الطلاب البنين لمرحلة بكالوريوس الصيدلة بالجامعة العام المقبل، حيث يقتصر القبول في هذه المرحلة تحديدا على الطالبات.
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محليات
"راف" تفتتح معرض " 60 ثانية من حياتهم" بــ"إزدان مول الغرافة" غداً
بحضور حشد من سفراء الرحمة والداعمين، تفتتح مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ظهر غداً بمجمع إزدان مول الغرافة معرض " 60 ثانية من حياتهم" الذي يجسد الواقع الأليم الذي يعيش فيه سكان الخيام من النازحين واللاجئين السوريين والعراقيين في ظل الشتاء القارس الذي تشهده المنطقة خلال الفترة الحالية.
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محليات
بالصور.. تعرّف على الفائزين بجائزة التميز العلمي 2017
أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي بوزارة التعليم والتعليم العالي صباح اليوم الاثنين، أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي في دورتها العاشرة للعام 2017.
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أخبار دولية
ترامب: غزو العراق "قد" يكون أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة
أدان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003 ، واصفا إياه بأنه "قد يكون أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة على الاطلاق".
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محليات
محاكمة 5 تجار قدموا رشوة للجمارك
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم، قضية عرض 5 متهمين رشوة على موظف عام لجلسة لاحقة ، للاستماع لشهود الإثبات، حيث يعمل الموظف العام مديراً بالهيئة العامة للجمارك،
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محليات
رئيس وأعضاء البلدي لـ"الشرق": صاحب السمو وجّه بالتفاني في خدمة المواطنين والنهوض بالدولة
ثمن رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي اللقاء الذي جمعهم بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى صباح أمس، بالديوان الأميري بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة.
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أخبار دولية
مصرع أكثر من 32 شخصاً جراء سقوط طائرة تركية في قرغيزيا
لقي أكثر من 32 شخصاً مصرعهم، اليوم (الإثنين) جراء تحطم طائرة شحن تركية بمطار ماناس قرب العاصمة القرغيزية بشكيك، والضحايا هم 3 من أفراد طاقم الطائرة وسكان المباني التي سقطت عليها الطائرة.
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اقتصاد
المستشفى التركي في قطر يبدأ عمله الثلاثاء المقبل
أعلنت المستشفى التركي إطلاقه الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، ويعتبر إضافة حيوية في مجال الخدمة الطبية في قطر، وهو أول مستشفى تركي في قطر ويعمل به كادر طبي وإداري على أعلى مستوى من الأطباء الأتراك
رئيس وأعضاء البلدي لـ"الشرق": صاحب السمو وجّه بالتفاني في خدمة المواطنين والنهوض بالدولة
مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بتعديل أحكام مراقبة الأغذية
46 فائزاً بجائزة التميز العلمي في نسختها العاشرة
مصرع أكثر من 32 شخصاً جراء سقوط طائرة تركية في قرغيزيا
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فيديوهات
صاحب السمو يستقبل أعضاء المجلس البلدي المركزي
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