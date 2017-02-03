استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، الوفد المشارك في المنتدى الإنساني الدولي للصناديق الإنسانية لعام 2017، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في أعمال المنتدى الذي سينعقد بالدوحة في وقت لاحق اليوم.