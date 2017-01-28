تتوالى الأحداث عاصفة ويستمر مسلسل التعتيم والضبابية بمعهد النور للمكفوفين، فبعد انفراد "تحقيقات الشرق" بالاستقالات الجماعية للكفاءات القطرية ومطالبة 30 موظفا بحقوقهم المادية الخاصة بالرسوم المدرسية لأبنائهم، تفاجأ معلمو ومعلمات المعهد في نهاية الدوام الرسمي يوم الاثنين الماضي برسالة نصية sms تخبرهم بأن هذا اليوم هو آخر أيام الدوام الرسمي على أن تبدأ إجازتهم اعتبارا من اليوم الثاني، الأمر الذي جعل الجميع في حيرة من أمره