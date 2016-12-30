أكد محمد عالم ياسين رئيس المركز الروهينجي العالمي، أن المسلمين في ميانمار يعانون أوضاعاً مأساوية ويتعرضون لحرب إبادة ممنهجة، لافتا إلى أن اللاعب الحقيقي في هذه المؤامرة، هو الحكومة المركزية العسكرية، بل هي من تقف وراء كل اﻹبادات السابقة والحالية.