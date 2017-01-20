قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بجولة تفقدية على عدد من المحميات الطبيعية بالدولة، واطلع على أوضاعها ومكوناتها الطبيعية من الاحياء والنباتات التي تأقلمت مع البيئة القطرية.