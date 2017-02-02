ذكر مصدر مطلع على التحقيق الجاري في الاعتداء الذي استهدف عسكريين، اليوم الجمعة، في باحة متحف اللوفر في باريس، أن المهاجم وصل إلى فرنسا في طائرة قادمة من دبي، وأنه قدم نفسه على أنه مصري في طلب تأشيرة الدخول.