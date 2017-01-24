-
محليات
صاحب السمو يرعى حفل تخرج كلية أحمد بن محمد العسكرية
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل تخرج الدفعة الثانية عشرة ، من مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية، الذي أقيم بميدان الكلية صباح اليوم .
-
محليات
الاقتصاد تتجه إلى جعل الأسواق المركزية الجديدة متخصصة
علمت "الشرق" من مصادر موثوقة أن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد تحويل الأسواق المركزية في كل من أم صلال والوكرة والسيلية إلى أسواق "متخصصة"، بحيث يكون سوق أم صلال للأسماك والسيلية للخضراوات والفاكهة والوكرة للمواشي
-
محليات
124 قطرياً وقطرية يتدربون على أحدث التكنولوجيا في الإعلام
أعلن دكتور إيفيرت دينيس، عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي عن نية الكلية طرح عدد من برامج الدراسات العليا خلال الفترة المقبلة.
-
محليات
38 مليون ريال إختلاسات مالية باحدى الشركات
إستمعت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، إلى شهادات شهود النفي في قضية اختلاس ثلاثة محاسبين لــ 38 مليون ريال من شركة اقتصادية كبرى، فيما طالب المحامي سعود العذبة الوكيل القانوني للمتهم الأول بتشكيل لجنة محاسبية
-
اقتصاد
قطر تسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الزراعة بحلول 2030
تستمر الجهود المحلية في دعم مشاريع الإستثمار الزراعي، وذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل التي تنتج في المزارع القطرية بحلول عام 2030، وتلك المحاصيل تشمل أنواعاً من الخضروات والفواكه،
-
أخبار عربية
الشيخ سلمان العودة يغرد ناعياً زوجته
نعى الداعية السعودي الشهير سلمان العودة زوجته هيا السياري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .
-
محليات
بصراحة: 1000 مشروع منزلي بقطر على انستغرام
كشف برنامج "بصراحة" الذي يقدمه الإعلامي حسن الساعي ويتم بثه عبر تليفزيون قطر أن هناك نحو 1000 مشروع منزلي في قطر على موق التواصل الاجتماعي "انستغرام".
-
محليات
فاطمة الدوسري رئيساً لمد الحماية بالتقاعد
أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية قرارين، الأول يقضي بتعيين السيدة فاطمة عبدالله الدوسري رئيساً لقسم مد الحماية التأمينية، فيما نص الثاني على تعيين السيدة مريم محمد النعيمي رئيساً لقسم التخطيط بالإنابة.
-
محليات
أولياء أمور: الضبطية القضائية وحدها لاتكفي للقضاء على الدروس الخصوصية
رحب عدد من أولياء الأمور بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم والتعليم العالي الخاصة بمنح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف الأسر ولكنهم اعتبروها خطوة ناقصة مالم تهتم الوزارة والمدارس باختيار العناصر الكفئة من المعلمين حتى لايحتاج الطلاب لأي دروس خصوصية في الاصل..
-
اقتصاد
جاسم بن محمد عضوًا في مجلس إدارة المجمع العربي للمحاسبين
إختار المجمع الدولي للمحاسبين القانونيين سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد بن حمد القابضة، عضواً في مجلس إدارته، ممثلا عن دولة قطر.
-
اقتصاد
بوتين يعرب عن ثقته في جهاز قطر للإستثمار وجلينكور لتحسين مناخ الإستثمار في روسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إنه يأمل في زيادة التعاون بين جهاز قطر للإستثمار والصندوق الروسي للإستثمار المباشر.
38 مليون ريال إختلاسات مالية باحدى الشركات
وفاة زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة بحادث مروري
-
فيديوهات
صاحب السمو يشهد حفل تخرج الدفعة الرابعة بكلية الزعيم
-
مظاهرات حاشدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من خمسين ولاية
-
غانم المفتاح يؤدي العمرة
-
افتتاح مجمع قاعات احتفالات الوكرة
- 38 مليون ريال إختلاسات مالية باحدى الشركات
- الاقتصاد تتجه إلى جعل الأسواق المركزية الجديدة متخصصة
- قطر تسعى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الزراعة بحلول 2030
- وفاة زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة بحادث مروري
- الشيخ سلمان العودة يغرد ناعياً زوجته
- بالصور.. "بوابة الشرق" في جولة ميدانية لمشاريع "نماء" بسوق الوكرة
- بوتين يعرب عن ثقته في جهاز قطر للإستثمار وجلينكور لتحسين مناخ الإستثمار في روسيا
إصابة 6 في حادث إطلاق نار بشيكاجو الأمريكية
الجمارك تكرم موظفيها المتميزين في يومها العالمي
مركز شؤون المسرح يعلن خطته لدفع الحركة المسرحية في 2017
البشير: إيران تسعى للسيطرة على الدول العربية وتستهدف السُنة
التحالف الدولي يقصف مواقع لـ"داعش" بمطار الموصل
ترامب: سنقيم مناطق آمنة لمساعدة النازحين في سوريا
في ذكرى الثورة المصرية.. الشباب يتمسكون بـ"الأمل" رغم "الانكسار"
"النواب الأمريكي": نحن من سيمول بناء الجدار
"الارصاد" تحذر من رؤية افقية متدنية على الساحل
الاقتصاد تتجه إلى جعل الأسواق المركزية الجديدة متخصصة
إفتتاح دوحة فستيفال سيتي مول ابريل المقبل
الأكثر مشاهدة
كاريكاتير
مواقيت الصلاة
باقي على صلاة00
: 00
- الفجر
- 04:53
- الظهر
- 11:46
- العصر
- 14:52
- المغرب
- 17:14
- العشاء
- 18:31
احوال الطقس
إشترك في نشرة البوابة اليومية لتصلك عبر الإيميل