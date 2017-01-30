حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاحتفال الذي أقامته قطر غاز بمناسبة مرور 20 عاما على توريد أول شحنة من الغاز الطبيعي القطري المسال إلى اليابان بفندق الفورسيزون مساء اليوم.