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اقتصاد
إجراء قرعة السوق المركزي للأسماك بأم صلال بحضور وزير الاقتصاد
<strong><span style="background-color: #ffff99;">عبدالله الكواري: 3 أسواق مركزية جديدة ترى النور هذا العام </span><br /><span style="background-color: #ffff99;"> 251 متأهل شاركوا في عملية القرعة </span><br /><span style="background-color: #ffff99;"> سوق الأسماك يضم 105 تجار و3 شركات ستطرح بموجب مناقصات</span> <br /> <span style="background-color: #ffff99;">51 دكة أولوية الانتقال فيها للمتعاقدين في سوق السمك الحالي</span></strong>
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محليات
القرة داغي للشرق : الأمم المضطهدة لا يمكن أن تنجح في شؤونها الدينية والدنيوية
أشاد فضيلة الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالدور القطري في نصرة قضايا الأمة، والتي اعتبرها مشرفة منسجمة مع دينها ومتوافقة مع ما تريده جماهير الأمة
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محليات
قطر تدين الاعتداء الذي استهدف موقعا أمنياً بالعريش
أعربت دولة قطر عن إدانتها للاعتداء الذي استهدف موقعا أمنيا بمدينة العريش بجمهورية مصر العربية، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من قوات الأمن والمدنيين.
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اقتصاد
بنوك ترفع أسعار الفائدة على القروض .. والعملاء يعترضون
رفعت بنوك محلية الفائدة على القروض والتمويلات التي حصل عليها العملاء من الأفراد والشركات، والتي مازالت ضمن عمليات السداد، وفوجئ عملاء عديدة من البنوك برسائل نصية وخطابات
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اقتصاد
القطرية: 40% خصومات على تذاكر السفر
تعود الخطوط الجوية القطرية بإطلاق عروض مهرجان السفر لعام 2017، وتدعو الناقلة المسافرين للاستفادة من العديد من العروض الرائعة المتوفرة عبر شبكة وجهاتها على الدرجة الأولى
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محليات
دعوة صاحب السمو لحضور القمة العربية بالأردن
تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد بالعاصمة عمان في شهر مارس القادم.
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محليات
نائب الأمير يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة قطر
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، رئيس مجلس أمناء جامعة قطر، الاجتماع الثاني للمجلس للعام الدراسي (2016 - 2017)، الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.
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محليات
عقود عمل جديدة للوافدين والعمال بالجهات الحكومية
بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق عقود العمل الجديدة في الجهات الحكومية بالنسبة للوافدين القدامى والجدد، وذلك بعد إقرار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية.
القرة داغي للشرق : الأمم المضطهدة لا يمكن أن تنجح في شؤونها الدينية والدنيوية
القطرية: 40% خصومات على تذاكر السفر
إجراء قرعة السوق المركزي للأسماك بأم صلال بحضور وزير الاقتصاد
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