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اقتصاد
خليفة بن جاسم لـ "الشرق":تأسيس 11 ألف شركة جديدة في قطر خلال 2016
كان العام 2016 عاماً حافلاً بالأنشطة والانجازات لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله الغرفة بتقديم المزيد للقطاع الخاص القطري بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتيسير بيئة الأعمال وفقاً لرؤية قطر 2030.
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محليات
48 مليار ريال كلفة 10 مشاريع طرق تكتمل خلال 3 سنوات
أكد مصدر مسؤول في هيئة الأشغال العامة "أشغال" لـ "الشرق" اكتمال أعمال إنجاز 13 مشروعاً للطرق والبنية التحتية قبل نهاية 2017، مشيراً إلى أن الهيئة حققت في 2016، تقدماً ملحوظاً في أعمال تنفيذ 10 مشاريع كبري في قطاع الطرق السريعة، تقدر قيمتها بحوالي 48 مليار ريال.
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محليات
الإعدام لمتهم ارتكب جريمة قتل بسبب خلاف في الرأي
قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم ارتكب جريمة قتل عمداً بالإعدام، عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط المستخدم في الجريمة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة.
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محليات
استقالات جماعية للكفاءات القطرية المتميزة بمعهد النور
علمت "الشرق" أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم نحو معهد النور بعد انتقال تبعيته للوزارة أدت إلى تقديم استقالات عدد كبير من الكفاءات المتميزة بالمعهد، منهم رئيسة قسم العيادة البصرية ورئيسة الشؤون الإدارية والمالية والاختصاصية الاجتماعية.
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محليات
صاحب السمو يتبادل برقيات التهاني بحلول العام الميلادي الجديد
تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الصديقة، معرباً فيها سموه عن صادق تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التطور والنماء.
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محليات
سفير السودان لـ"الشرق" : 2017 تحمل مشروعات واعدة تعزز علاقات قطر والسودان
تحتفل جمهورية السودان الشقيقة غدا بذكرى الاستقلال . وأكد سعادة السفير فتح الرحمن علي سفير السودان لدى الدوحة أهمية هذه المناسبة مشيرا الى ان ذكرى الاستقلال مناسبة لتجديد التزام البلاد بالحوار الوطني والمضي قدما نحو الاستقرار .
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محليات
خبراء لـ"الشرق":جهود قطر خلال 2016 خففت وطأة الحصار على غزة
وصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة، المشاريع القطرية المنفذة في القطاع بـ"الإستراتيجية". مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت بتقديم الدعم للفلسطينيين. واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية، وحققت تقدمًا في العمل الاقتصادي.
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محليات
مراكز متقدمة عالمياً لقطر في مختلف التقارير الدولية
ساهمت كافة المشاريع والمبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، في تعزيز جهود الدولة في سبيل تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التقارير الدولية منها على سبيل المثال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أن دولة قطر تقدمت 21 دولةً
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محليات
رئيس المركز الروهينجي لـ"الشرق": مسلمو أراكان لم يشعروا بالاستقرار طوال الـ70 سنة الماضية
أكد محمد عالم ياسين رئيس المركز الروهينجي العالمي، أن المسلمين في ميانمار يعانون أوضاعاً مأساوية ويتعرضون لحرب إبادة ممنهجة، لافتا إلى أن اللاعب الحقيقي في هذه المؤامرة، هو الحكومة المركزية العسكرية، بل هي من تقف وراء كل اﻹبادات السابقة والحالية.
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محليات
آل شافي لـ "الشرق": جسر متين يربط البلدي بالوزارات ومؤسسات الدولة
أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن المجلس البلدي في دورته الخامسة، يستكمل مسيرة أشخاص مخلصين للوطن، قادوا المجلس في دوراته السابقة، رؤساء وأعضاء، منذ أن تم اختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر في مارس 1999.
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اقتصاد
وزارة الاقتصاد .. مبادرات نوعية في 2016 تعزز مكانة قطر عالميا
شكلت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، رافداً هاماً في مسيرة تطور الاقتصاد الوطني و ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي
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محليات
جامعة قطر: 7 تخصصات تقوم بتخريج الدفعة الأولى 2016
احتفلت عدد من كليات جامعة قطر خلال العام 2016 بتخريج الدفعة الأولى في بعض تخصصاتها من الطلاب والطالبات وهذه الكليات هي الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الصيدلة.
استقالات جماعية للكفاءات القطرية المتميزة بمعهد النور
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