أعلنت المستشفى التركي إطلاقه الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، ويعتبر إضافة حيوية في مجال الخدمة الطبية في قطر، وهو أول مستشفى تركي في قطر ويعمل به كادر طبي وإداري على أعلى مستوى من الأطباء الأتراك