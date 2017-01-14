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رئيس وأعضاء البلدي لـ"الشرق": صاحب السمو وجّه بالتفاني في خدمة المواطنين والنهوض بالدولة

رئيس وأعضاء البلدي لـ"الشرق": صاحب السمو وجّه بالتفاني في خدمة المواطنين والنهوض بالدولة

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مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بتعديل أحكام مراقبة الأغذية

مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بتعديل أحكام مراقبة الأغذية

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