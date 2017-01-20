-
اقتصاد
وزارة الإقتصاد تقدم نصائح لتعليم الأطفال مبدأ الإستثمار
قدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح حول الحافظة الإستثمارية للأطفال بهدف غرس التربية المالية في نفوس الأبناء وتعزيز السلوكيات الإقتصادية لديهم وتمكينهم مستقبلًا من إدارة حياتهم بإستقلالية الأهل
-
محليات
هادي يشيد بالدعم القطري السخي للشعب اليمني
أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالدعم السخي المقدم من دولة قطر للشعب اليمني، وجهودها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة.
-
محليات
7 ميداليات لقطر بالمعرض الدولي للاختراعات
حصد شباب النادي العلمي القطري 7 ميداليات في المعرض الدولي التاسع للاختراعات في الشرق الأوسط والذي أقيمت فعالياته بدولة الكويت، وفاز المبتكرون القطريون بـ 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات برونزية وميدالية فضيه وسط تنافس قوي مع 200 مخترعاً من 36 دولة حول العالم.
-
محليات
"نماء" : إطلاق مبادرة "مقبلين" للنهوض بطموحات الشباب نحو آفاق الريادة
أعلن مركز الإنماء الاجتماعي "نماء" أحد المراكز العاملة تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن إطلاق خطته السنوية للعام الجاري التي تعتبر أولى الخطوات التطبيقية
-
أخبار دولية
أردوغان يقود "مترو أنفاق" في رحلته الأولى على خط جديد بإسطنبول
قاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مترو الأنفاق، عقب مراسم افتتاح خطه الجديد في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، اليوم السبت.
-
محليات
توظيف 290 مواطنا بالرعاية الصحية الأولية
أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن توظيف ما يقرب من 290 من المواطنين القطريين في وظائف مختلفة وذلك في إطار سعيها المتواصل لرفد المؤسسة بالطاقات والكوادر القطرية وانسجاما مع تطلعات الدولة في التقطير.
-
أخبار عربية
اتحاد علماء المسلمين يحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم السبت، من عواقب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
-
محليات
بالفيديو والصور.. غانم المفتاح يحقق حلمه بأداء العمرة ماشياً على يديه
حقق الطفل القطري غانم المفتاح قاهر الإعاقة وسفير روتا للنوايا الحسنة، حلمه بأداء مناسك العمرة والطواف حول الكعبة على يديه وتقبيل الحجر الأسود دون استخدام كرسي متحرك.
-
أخبار عربية
يحيى عقيل لـ"الشرق": 50 عملية استهداف شهرياً للقوات الأمنية في سيناء
كشف يحيى عقيل عضو مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء عن وقوع أكثر من 50 عملية استهداف شهريا للقوات الأمنية الموجودة في سيناء.
-
محليات
وزير البلدية والبيئة يتفقد المحميات الطبيعية
قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بجولة تفقدية على عدد من المحميات الطبيعية بالدولة، واطلع على أوضاعها ومكوناتها الطبيعية من الاحياء والنباتات التي تأقلمت مع البيئة القطرية.
يحيى عقيل لـ"الشرق": 50 عملية استهداف شهرياً للقوات الأمنية في سيناء
بالفيديو والصور.. غانم المفتاح يحقق حلمه بأداء العمرة ماشياً على يديه
8.5 مليون ريال مبيعات مهرجان التسوق في أسبوعين
-
فيديوهات
مظاهرات حاشدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من خمسين ولاية
-
غانم المفتاح يؤدي العمرة
-
افتتاح مجمع قاعات احتفالات الوكرة
-
صاحب السمو يتفقد مدينة حمد بن خليفة الطبية ومركز أم صلال الصحي
- بالفيديو والصور.. غانم المفتاح يحقق حلمه بأداء العمرة ماشياً على يديه
- توظيف 290 مواطنا بالرعاية الصحية الأولية
- يحيى عقيل لـ"الشرق": 50 عملية استهداف شهرياً للقوات الأمنية في سيناء
- "الجنبية".. رمز هوية اليمني
- الحرب تخطف عيون أطفال أفغانستان
- 10 معلومات عن نظام الحكم الرئاسي الذي أقرّه البرلمان التركي اليوم
وزارة الإقتصاد تقدم نصائح لتعليم الأطفال مبدأ الإستثمار
مدرب العربي: فقدان الثقة سبب الخسارة أمام الأهلي
هدف قاتل يهدي مصر الفوز على أوغندا في أمم إفريقيا
أردوغان: تركيا مقبلة على استفتاء دستوري جديد
7 ميداليات لقطر بالمعرض الدولي للاختراعات
أولياء أمور يطالبون بتخفيض تذاكر ألعاب الأطفال بسوق الوكرة القديم
قطر تدين تفجير باكستان
انفجار سيارة ملغومة وسط طرابلس قرب السفارة الإيطالية
انطلاق مهرجان الشتاء على شاطئ "كتارا" غداً
أسعار العقارات في طريقها للاستقرار عند مستويات مقبولة
الجزيرة للتدريب والتطوير يروج لـ "دوحة السلام" عبر "تويتر"
الأكثر مشاهدة
كاريكاتير
مواقيت الصلاة
باقي على صلاةالظهر
00 : 06
- الفجر
- 04:54
- الظهر
- 11:45
- العصر
- 14:50
- المغرب
- 17:11
- العشاء
- 18:28
احوال الطقس
إشترك في نشرة البوابة اليومية لتصلك عبر الإيميل