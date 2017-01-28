-
أخبار دولية
ترامب يشغل العالم .. الجدل حول قراراته وتداعياتها يتصدر أجندة الإعلام
شغلت القرارات الغريبة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم أجمع، وأصبحت الأخبار المتعلقة بقراراته وتداعياتها وردود الأفعال حولها تتصدر أجندة أجهزة الإعلام والصحف ومواقع التواصل الإجتماعي على مستوى أمريكا والعالم أجمع
-
محليات
بالصور..افتتاح مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي
افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ظهر اليوم ، مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي ، الذي يعمل على مدار الساعة ، بهدف تيسير الخدمات على الجمهور ، وخاصة المحكوم عليهم من المسافرين ، وتسديد الغرامات المالية الصادرة بحقهم بموجب الأحكام.
-
محليات
بالفيديو جراف والصور ..تعرف على جديد معهد الدوحة للدراسات العليا وشروط القبول الرئيسة
كشف السيد علاء العجلة مدير إدارة الخدمات المساندة لـ "الشرق" خلال جولة تضمنت مباني المعهد والقاعات والمرافق له، أنه تم مؤخرا التعاقد مع جمعية الميرة، وسيتم افتتاح فرع لها في حرم المعهد خلال شهرين بمساحة لا تقل عن 150 متر مربع، بمبنى يضم 3 أبواب، وذلك لخدمة الطلاب والكادر الأكاديمي المقيم في المعهد
-
محليات
8 آلاف مسافر يوميا عبر البوابة الإلكترونية بمطار حمد
كشف العقيد محمد راشد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار عن ارتفاع أعداد المسافرين الذين يستخدمون البوابة الإلكترونية في مطار حمد الدولي وذلك خلال فترة وجيزة.
-
محليات
الرئيس اللبناني يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع قطر
قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن دعم دولة قطر لبلاده ساهم في مساعدة قيام الجمهورية اللبنانية، منوها بأهمية تعزيز العلاقات بين البلدين.
-
منوعات
"نهاية العالم".. هل حُكم ترامب سيكون البداية؟
قال علماء أمريكيون إن نهاية العالم اقتربت بشكل ملحوظ بسبب "سوداوية المشهد الأمني"، والتي ردّوا أسبابها إلى جملة عوامل ومتغيرات عالمية طرأت مؤخرا؛ أبرزها وصول دونالد ترامب إلى سدّة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومواقفه "المزعجة" من بعض القضايا المتعلقة بالسلم الدولي.
-
محليات
"الداخلية" تنفذ 13 مشروعا إلكترونيا جديدا
كشفت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية أنه يجري العمل حاليا على إنجاز 13 مشروعا خلال العام الجاري استكمالا لما تم إنجازه العام الماضي حيث تم الانتهاء من 20 مشروعا حيويا يخدم الوزارة والجمهور.
-
محليات
"الاقتصاد" تضبط 19 مخالفة بالسوق المركزي
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية على السوق المركزي شملت 70 محلا، وأسفرت عن ضبط وتحرير (19) مخالفة لعدم الإعلان عن البيانات الإيضاحية الكافية الخاصة بالسلعة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
-
محليات
وزارة الصحة: إجراءات ومشاريع جديدة لضمان مأمونية عالية للأغذية الآدمية
كشفت وزارة الصحة العامة عن العديد من الإجراءات والمشاريع الجديدة الهادفة إلى تحقيق أعلى مستوى من السلامة والمأمونية على الأغذية الآدمية المستوردة من الخارج إلى جانب مراقبة الأغذية المحلية.
-
محليات
بالفيديو والصور... معهد الدوحة للدراسات العليا.. منارة علمية من قطر للعالم
يمتد معهد الدوحة للدراسات العليا على مساحة تبلغ 100 الف متر مربع، تم تنفيذه من قبل المكتب الهندسي الخاص، ويتكون من 21 مبنى، بين مباني إدارية ومباني سكنية.
-
محليات
إدارة معهد النور تبلغ موظفيها بالإجازة السنوية في آخر يوم عمل
تتوالى الأحداث عاصفة ويستمر مسلسل التعتيم والضبابية بمعهد النور للمكفوفين، فبعد انفراد "تحقيقات الشرق" بالاستقالات الجماعية للكفاءات القطرية ومطالبة 30 موظفا بحقوقهم المادية الخاصة بالرسوم المدرسية لأبنائهم، تفاجأ معلمو ومعلمات المعهد في نهاية الدوام الرسمي يوم الاثنين الماضي برسالة نصية sms تخبرهم بأن هذا اليوم هو آخر أيام الدوام الرسمي على أن تبدأ إجازتهم اعتبارا من اليوم الثاني، الأمر الذي جعل الجميع في حيرة من أمره
-
أخبار دولية
قاض أمريكي "ينتصر" لعراقيين رغم قرار ترامب المثير للجدل
أوقف قاض اتحادي أمريكي، "مؤقتاً" احتجاز حاملي تأشيرة دخول الولايات المتحدة من الدول السبع التي شملها أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس (السبت) ويقضي بتعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة وتعليق السماح بدخول الزائرين القادمين من سبع دول عربية وإسلامية.
سفراء الرحمة في "راف" يفتتحون مجمع " أم المؤمنين" التعليمي في إندونيسيا
173 وثيقة زواج بين القطريين خلال الشهر الماضي
8 آلاف مسافر يوميا عبر البوابة الإلكترونية بمطار حمد
الرئيس اليمني يصل إلى البلاد غداً
-
فيديوهات
شاهد .. فيديو جراف لـ "معهد الدوحة للدراسات العليا"
-
صاحب السمو يشهد مسابقة بطولة المزاين وحفل تتويج فائزي مهرجان مرمي
-
فعاليات مهرجان الربيع من سوق واقف و سوق الوكرة
-
جولة "بوابة الشرق" في معهد الدوحة للدراسات العليا
- ترامب يشغل العالم .. الجدل حول قراراته وتداعياتها يتصدر أجندة الإعلام
- 8 آلاف مسافر يوميا عبر البوابة الإلكترونية بمطار حمد
- "الداخلية" تنفذ 13 مشروعا إلكترونيا جديدا
- "الاقتصاد" تضبط 19 مخالفة بالسوق المركزي
- "القطرية" تحدد ضوابط السفر لأمريكا
- محامون: الإخلال بعقود البناء الأكثر تداولاً في المحاكم
- 30.3% ارتفاعا سنويا في حركة المسافرين بمطار حمد الدولي
"الأرصاد" تحذر من رياح قوية على معظم المناطق الليلة
بالصور..افتتاح مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي
"نهاية العالم".. هل حُكم ترامب سيكون البداية؟
"الاقتصاد" تضبط 19 مخالفة بالسوق المركزي
القبض على المخرج والبرلماني خالد يوسف بمطار القاهرة
رغم أنها حُرمت نعمة البصر.. مذيعة لبنانية تدخل موسوعة "جينيس"
محاكم أمريكية تعلق قرار "ترامب" حظر دخول المسلمين
إخماد حريق في مصفى طهران للنفط
وزارة الصحة: إجراءات ومشاريع جديدة لضمان مأمونية عالية للأغذية الآدمية
غرامة 1.8 مليون ريال لموظف ارتكب 3 جرائم اختلاس
قاض أمريكي "ينتصر" لعراقيين رغم قرار ترامب المثير للجدل
الأكثر مشاهدة
كاريكاتير
مواقيت الصلاة
باقي على صلاةالفجر
44 : 01
- الفجر
- 04:52
- الظهر
- 11:47
- العصر
- 14:55
- المغرب
- 17:17
- العشاء
- 18:33
احوال الطقس
إشترك في نشرة البوابة اليومية لتصلك عبر الإيميل