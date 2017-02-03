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محليات
بالفيديو والصور .. صاحب السمو يستقبل الوفد المشارك في المنتدى الإنساني
استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، الوفد المشارك في المنتدى الإنساني الدولي للصناديق الإنسانية لعام 2017، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في أعمال المنتدى الذي سينعقد بالدوحة في وقت لاحق اليوم.
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محليات
قطر تطلق قريبا أول استراتيجية للصحة العامة
كشف الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أن الوزارة ستطلق قريبا أول استراتيجية للصحة العامة وذلك بعد أن كان تخصص الصحة العامة متضمنا في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016.
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محليات
"بو سمرة" تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخ قطر
رصدت محطة الرصد الجوي في أبوسمرة صباح اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2017، درجة حرارة منخفضة بلغت 1.5 درجة مئوية.
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اقتصاد
رئيس طاجيكستان يدعو رجال الأعمال القطريين للإسثتمار في بلاده
أكد فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، أن بلاده حريصة على توطيد العلاقات مع دولة قطر وتعتبرها شريكاً رئيسياً لبلاده على الصعيد الدولي، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في عدد من القطاعات ببلاده
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رياضة
الكاميرون تفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة
أحرزت الكاميرون كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2017، للمرة الخامسة في تاريخها، وذلك بعد هزيمة مصر بهدفين لهدف في المبارة النهائية التي جرت بينهما مساء اليوم.
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محليات
الدوحة تشهد إطلاق النداء الأممي لدعم القدس وفلسطين
أطلق المنتدى الإنساني الدولي للصناديق الإنسانية نداء أمميا إنسانيا لرعاية مدينة القدس وفلسطين تحت مسمى "وثيقة البراق" لكون مدينة القدس جزءا من عقيدة كل مسلم، بما تجسده من فضائل باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين وأرض الإسراء والمعراج، وهي أمانة في عنق كل عربي ومسلم.
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محليات
قطر تحقق "الحلم السوري" للموهوبين رياضيا من اللاجئين
بمبادرة رياضية إنسانية، أطلقت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الإنسانية بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والارث مبادرة "الحلم السوري"، والتي تسعى لتطوير برنامج رياضي مخصص للاجئين في مخيم الزعتري بالأردن والتي شملت حتى الآن مخيم البقعة ومنطقة الشامية في محافظة العقبة، وذلك من خلال تدريب وتطوير مجموعة من الشباب الموهوبين في لعبة كرة القدم من داخل المخيمات.
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محليات
"الجزيرة" تطالب القاهرة بإطلاق سراح محمود حسين
نددت قناة الجزيرة اليوم بتجديد القضاء المصري حبس الصحفي محمود حسين 45 يوما، بعد قرار نيابة أمن الدولة الخميس الماضي تجديد حبسه أربعة أيام، وإحالته لمشورة محكمة الجنح، بعدما أكمل مدة شهر
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محليات
منظمة التعاون الإسلامي تدشن أربعة صناديق إنسانية جديدة
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية نظمت الصناديق الإنسانية بمنظمة التعاون الإسلامي مساء اليوم فعاليات "المنتدى الإنساني الدولي للصناديق الإنسانية لعام 2017" تحت شعار "انطلاقة خير" بمناسبة تدشين أربعة صناديق إنسانية جديدة.
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اقتصاد
المجموعة تطلق نافذة جديدة للدفع الإلكتروني
أطلقت المجموعة للأوراق المالية نافذة جديدة للدفع الإلكتروني، من خلال البوابة الوطنية (QPAY). وسيدير البنك الأهلي هذا النظام، بما يتيح للمستثمر إمكانية الإيداع الفوري في حسابه لدى المجموعة
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محليات
معلمة قطرية تفوز بجائزة منظمة الألكسو للتطبيقات الجوالة العربية
فازت السيدة تهاني عبدالله خليف الشمري معلمة الاجتماعيات بمدرسة أبي حنيفة النموذجية المستقلة بجائزة تطبيقات الجوالة العربية في نسختها الثانية، مجال الثقافة- والتي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة (دبي) خلال شهر نوفمبر 2016م.
الدوحة تشهد إطلاق النداء الأممي لدعم القدس وفلسطين
"بو سمرة" تسجل أدنى درجة حرارة في تاريخ قطر
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فيديوهات
صاحب السمو يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الماليزي
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صاحب السمو يستقبل الوفد المشارك في المنتدى الإنساني
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دوري نجوم قطر- فوز لخويا علي الخور 6-0
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دوري نجوم قطر- السد يتعادل مع الشحانية 1-1
رئيس طاجيكستان يدعو رجال الأعمال القطريين للإسثتمار في بلاده
قطر تحقق "الحلم السوري" للموهوبين رياضيا من اللاجئين
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