اليمن: إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مأرب

عناصر من قوات التحالف العربي

صنعاء ـ ليلي الفهيدي:

أطلقت المقاومة الشعبية اليمنية والجيش الوطني بمساندة من التحالف العربي، عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب شرق صنعاء من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

واحتدمت مواجهات عنيفة منذ فجر أمس، حيث شنت القوات الحكومية هجوما عنيفا بالتزامن مع غارات جوية مكثفة لطيران التحالف العربي، بهدف تحرير منطقتي المخدرة وهيلان ومركز مديرية صرواح غرب مأرب وهي آخر مناطق سيطرتهم في محافظة مأرب النفطية. وتتزامن هذه الحملة مع حملات مشابهة انطلقت خلال الأيام الماضية في جبهة نهم شرق صنعاء، وشبوة شرق البلاد، وتعز وسط اليمن، حيث تم تحقيق نجاحات كبيرة واستعادت السيطرة على عدد من المناطق على وقع انهيارات متوالية في صفوف الميليشيا الانقلابية.

وأعلن الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء، عبد الله الشندقي، عن مقتل 17 من الميليشيا الانقلابية وجرح العشرات في المعارك الدائرة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. مؤكدًا أن الجيش مسنودا بطيران التحالف، حرر منطقة " كيال الرباح". وعاودت مقاتلات التحالف العربي شن سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات عسكرية تابعة للانقلابيين جنوبي العاصمة صنعاء، حيث تم استهداف بعدة غارات معسكر "ضبوة"، ومعسكر "ريمة حميد" ومنطقة عمد بمديرية سنحان مسقط رأس الرئيس المخلوع على عبد الله صالح.

في الأثناء، أكد مسؤول عسكري، أن القوات الحكومية باتت قاب قوسين أو أدنى من طرد الانقلابيين من كامل محافظة شبوة شرق اليمن، بعد التقدم الميداني المحقق في الساعات الأخيرة وتحرير عدة مواقع من التي ما زالت تحت سيطرتهم في منطقتي بيحان وعسيلان.

وأفادت مصادر ميدانية، أن 28 على الأقل من عناصر الميليشيا الانقلابية لقوا مصرعهم في المعارك الدائرة بشبوة، فيما تتواصل المعارك لاستكمال أهداف الحملة العسكرية الواسعة لاستعادة باقي المناطق في مديريتي بيحان وعسيلان بشبوة وطرد الميليشيات الانقلابية منها. وفي تعز وسط اليمن، تواصل وحدات من الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية زحفها نحو القصر الجمهوري وتشدد حصارها على الميليشيات الانقلابية. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية،" تمكن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة بتعز من تحرير مدرسة صلاح الدين وأجزاء كبيرة من مبنى البنك وفرضوا حصارا مطبقا على ميليشيا الانقلاب في مبنى البنك المركزي".

ونقل المركز عن مصدر عسكري، قوله "إن أفراد الجيش يقتربون من أول مدخل لقصر الجمهوري، بعد معارك شرسة شرقي المدينة ويمنعون وصول أي تعزيزات عبر البوابتين التابعتين للبنك". من جهة أخرى، قال تقرير أممي، إن عدد ضحايا الحرب التي اندلعت في اليمن مطلع العام الماضي، بلغ 7272 قتيلا وأكثر من 38 ألف جريح حتى 18 نوفمبر الماضي.