قطر الخيرية توزّع سلالاً غذائية فى اليمن

تجهيز السلال الغذائية للتوزيع

الدوحة — الشرق

أكملت قطر الخيرية استعدادها لتوزيع سلال غذائية بمحافظة إب وسط اليمن، تتضمن المواد التموينية الأساسية لـ 700 أسرة تكفيهم لمدة شهرين، ويأتي ذلك في إطار تواصل جهودها لمواجهة المجاعة والفقر، بهدف توفير المواد الغذائية الأساسية المنقذة للحياة للفئات الفقيرة والأشد فقرا المتضررين من الحرب وآثارها في المنطقة المستهدفة.

وقد جاء ذلك نظرا لوجود أكثر من 12000 أسرة بحاجة ماسة لمساعدات غذائية أساسية بصورة عاجلة وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية نتيجة الصراع وارتفاع الفقر والنزوح والبطالة بشكل كبير، ووجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال والمرضى والعجزة بينهم نازحون وأيتام وأرامل لا عائل لهم، ولارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم قدرة الأسر الفقيرة على الشراء واستجابة لنداء الإغاثة الذي أطلقته السلطات المحلية لمديرية القفر بمحافظة إب.

وبحسب معلومات ميدانية فإن أكثر من 70 % من سكان مديرية القفر المقدرين بأكثر من 140 ألف نسمة يعانون مجاعة حقيقية؛ وتؤكد تقارير مكتب الصحة بالمديرية وفاة نحو 14 طفلا وطفلة دون الخامسة من العمر خلال اكتوبر ونوفمبر 2016 نتيجة نقص الغذاء وانعدام الرعاية الصحية بشكل شبه كامل.

وقال السيد نصر قائد الزعيم، مدير مكتب قطر الخيرية باليمن: سيعمل مشروع مواجهة المجاعة والفقر باليمن على الاستجابة للاحتياجات في المنطقة المستهدفة وذلك بتوزيع 700 سلة غذائية لـ 700 اسرة خلال شهرين تتكون السلة الغذائية من: 50 كيلوجراما من القمح المطحون و10 كيلوجرامات سكر و10كيلوجرامات أرز و3 كيلوجرامات ملح و500 جرام شاي و3 لترات زيت و900 جرام حليب بالإضافة إلى 25 علبة صلصة، حيث تكفي السلة الاسرة مدة شهرين.

1.5 مليون مستفيد

ووجه مدير مكتب قطر الخيرية في اليمن شكره لمحسني دولة قطر لوقوفهم إلى جانب إخوانهم اليمنيين الذين يواجهون المجاعة بسبب تدهور أوضاعهم المعيشية نتيجة الحرب والأزمة المتواصلة، منوها بأن عددا من مناطق اليمن ماتزال تواجه هذا الخطر.

يشار إلى أن قطر الخيرية قد اطلقت حملة اغاثية عاجلة لمواجهة #مجاعة _تهامة_اليمن خلال شهر اكتوبر الماضي، حيث وزعت الآلاف من السلال في مناطق تهامة، بعد انتهاء فريق قطر الخيرية من عملية المسح الميداني.

كما كشفت قطر الخيرية عن حجم مشاريعها ومساعداتها للشعب اليمني منذ بدء الأزمة اليمنية حتى نهاية العام الماضي، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع حوالي 1.5 مليون شخص استفادوا من مساعدات غذائية، ومشاريع صحية، وتعليمية، بالإضافة لبرامج تنموية مختلفة، شملت إعادة تأهيل وترميم المدارس، وآبار المياه.