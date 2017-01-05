الجيش اليمني والمقاومة يحرران مناطق جديدة في شبوة

الجيش اليمني

عدن - قنا

تمكن الجيش اليمني، بمساندة من رجال المقاومة الشعبية، اليوم من تحرير مواقع جديدة في مديرية بيحان في محافظة شبوة، جنوبي اليمن، وإلحاق خسائر كبيرة بمليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الأرواح والمعدات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله، إن الجيش اليمني تمكن، بمساندة من رجال المقاومة، من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على وادي بيحان وقطع خطوط الإمداد عن المليشيات في منطقة الصفراء القريبة من منطقة الصفحة.

وأضاف أن الجيش يواصل تقدمه لتحرير ما تبقى من محافظة شبوة.

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية، إن الجيش اليمني شن اليوم، بمساندة المقاومة الشعبية، هجوماً واسعاً على مواقع المليشيات في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز، وتمكن من تطهير أجزاء واسعة من جبل العُوَيِّدْ في منطقة العَبَدِّلَه، وتطهير التبة المطلة على جبل الحصن، الواقع شمال منطقة العَبَدِّلَه، جنوب منطقة الأخْلُود في مقبنة.

وأسفرت المعارك، وفقاً للمصادر ذاتها، عن مقتل 4 من عناصر المليشيات وإصابة 9 آخرين، فيما أصيب اثنان من أفراد الجيش والمقاومة.