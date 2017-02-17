استشهاد جنديين إماراتيين في اليمن

وصول جثمان الشهيدين الإماراتيين

صنعاء - أبوظبي - الشرق

ميناء المكلا يستقبل أولى رحلات «كوسكو»..

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، استشهاد اثنين من جنودها المشاركين ضمن قواتها في عملية "إعادة الأمل"، مع قوات "التحالف العربي" الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وذكرت القيادة، في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات، أن الشهيدين هما: الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان، والجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري.

ومن جهة أخرى، استقبل ميناء المكلا، جنوب اليمن، أولى رحلات الخط الملاحي العالمي «كوسكو»، بوصول ناقلة حاويات على متنها 96 حاوية متنوعة لمواد غذائية وأدوات صناعية مختلفة لمستوردين يمنيين، حجم 40 قدما و٢٠ قدما. واعتبر وزير النقل اليمني مراد الحالمي، تدشين وصول الخط الملاحي العالمي «كوسكو» إلى ميناء المكلا لأول مرة، نقلة نوعية وانطلاقة جديدة لميناء المكلا، لتنشيط دوره في تعزيز التبادل التجاري بين اليمن ودول العالم. وأكد استعداد الحكومة اليمنية، تقديم كافة التسهيلات للخطوط الملاحية العالمية والمستثمرين دونما أي عراقيل.

وبدوره أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية المهندس سالم باسمير، أن تدشين الخط الملاحي الجديد خطوة اقتصادية متميزة ستحدث نقلة حقيقية في تنامي حركة الواردات، وبالتالي زيادة العائدات الجمركية.. مؤكدًا استعداد قيادة مؤسسة موانئ البحر العربي تقديم أوجه التسهيلات في مجال خدمات الملاحة والشحن والتفريغ. ويعد الخط الملاحي «كوسكو» من الخطوط ذات التصنيف العالمي المتقدم، وسيسير رحلات منتظمة إلى ميناء المكلا عبر نقطة الترانزيت.